IL PRIMO PASSO PER LA PACE IN UCRAINA - TROVATO UN ACCORDO PER IL TRASPORTO DI GRANO E GENERI ALIMENTARI DAI PORTI DELL’UCRAINA, ATTRAVERSO CORRIDOI SICURI NEL MAR NERO - LO HA DETTO IL MINISTRO DELLA DIFESA TURCO, HULUSI AKAR, A PROPOSITO DELL'INCONTRO TENUTOSI LA SCORSA SETTIMANA A ISTANBUL TRA DELEGAZIONI DI MOSCA, KIEV, ANKARA E RAPPRESENTANTI ONU - DOMANI A TEHERAN PUTIN E IL LEADER TURCO ERDOGAN PARLERANNO DEI MECCANISMI PER ESPORTARE GRANO E CEREALI UCRAINI…

silos di grano in ucraina 2

UCRAINA: TURCHIA, C'È ACCORDO GENERALE SU CORRIDOI GRANO

(ANSA) - "È stato concordato in termini generali un piano per il trasporto di grano e generi alimentari" attraverso corridoi sicuri nel mar Nero dai porti dell'Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, come riporta Trt, a proposito dell'incontro tenutosi la scorsa settimana a Istanbul tra delegazioni di Mosca, Kiev, Ankara e rappresentanti Onu.

"Verosimilmente ci sarà un incontro questa settimana" per arrivare a un "piano di attuazione concreto", ha aggiunto Akar. I punti su cui è stato raggiunto un accordo di principio durante i colloqui in Turchia la scorsa settimana riguardano "l'istituzione di un centro di coordinamento a Istanbul, controlli congiunti al momento di uscita dai porti e arrivo oltre che garanzie per la sicurezza della navigazione", ha fatto sapere il ministro della Difesa turco.

silos di grano in ucraina 1

UCRAINA:DRAGHI,SEGNALI INCORAGGIANTI SU GRANO,DA CONSOLIDARE

(ANSA) - "L'Italia è da tempo impegnata in prima linea per sbloccare il transito di cereali dai porti del Mar Nero ed evitare una crisi alimentare catastrofica. Il governo italiano si è attivato subito per favorire un accordo tra Russia e Ucraina su questo tema. Gli sviluppi nei negoziati in Turchia della scorsa settimana sono un segnale incoraggiante, che ora deve essere consolidato". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nelle dichiarazioni al termine del vertice intergovernativo ad Algeri insieme al presidente Tebboune.

profughi crisi del grano ucraina 3

PUTIN E ERDOGAN PARLERANNO DELL'EXPORT DEL GRANO UCRAINO

(ANSA-AFP) - Il presidente russo Vladimir Putin e il leader turco Erdogan parleranno domani a Teheran dei meccanismi per esportare grano e cereali ucraini. Lo fa sapere il Cremlino alla vigilia dell'incontro tra i due.

putin crisi del grano in ucraina 3