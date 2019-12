GB: BBC, IL PRINCIPE FILIPPO HA LASCIATO L'OSPEDALE

(ANSA) - Il principe Filippo è stato dimesso dall'ospedale dove è rimasto ricoverato per 4 notti a causa di "condizioni pre-esistenti", e dopo giorni di "osservazione e trattamento". Lo riferisce la Bbc.

IL PRINCIPE FILIPPO

Le immagini in diretta hanno mostrato il principe che lascia l'ospedale a piedi ed entra in una macchina, senza bisogno di aiuto, dopo aver salutato un'infermiera. Filippo era stato ricoverato venerdì scorso come "misura precauzionale". Buckingham Palace, non ha dato dettagli sul ricovero e i trattamenti cui è stato sottoposto, che sono stati probabilmente programmati per consentirgli di ricevere le cure di cui aveva bisogno e tornare in famiglia in tempo per Natale.

NATALE: REGINA ELISABETTA A MESSA SENZA FILIPPO, CON ANDREA

(ANSA) - La regina Elisabetta d'Inghilterra ha assistito alla tradizionale messa di Natale a Sandringham, dove la famiglia reale ha una delle sue residenze. La sovrana, 93 anni, è giunta nella chiesa di Santa Maria Maddalena senza il marito, il principe Filippo, 98 anni, appena dimesso dall'ospedale, ma accompagnata dal figlio, principe Andrea. Filippo - scrivono i media britannici - non ha neanche raggiunto la famiglia al castello di Sandringham, dove per tradizione i reali passano le feste di Natale. Alle 15 ora locale (le 16 italiane) verrà teletrasmesso il messaggio natalizio di Elisabetta, registrato nei giorni scorsi. Secondo le anticipazioni, inviterà i sudditi a superare le divisioni in un anno che si annuncia fitto di sfide per il Regno.

