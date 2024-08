1 ago 2024 17:34

LE PRIORITÀ DI SCHIFANI: DARE 300MILA AL TRAPANI CALCIO CHE, GUARDA CASO, È LA SOCIETÀ IN CUI LAVORA IL FIGLIO – MENTRE LA SICILIA CONTINUA A MORIRE DI SETE, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DESTINA UN BEL GRUZZOLETTO ALLA SQUADRA DI CALCIO, APPENA PROMOSSA IN SERIE C, PER “CONSEGUIMENTO DI SCOPI SOCIETARI” – PER "MERA COINCIDENZA" NELL’ORGANIGRAMMA SPUNTA IL NOME DI ROBERTO SCHIFANI, AVVOCATO E FIGLIO DEL GOVERNATORE, CHE PER LA SQUADRA RICOPRE IL RUOLO DI “GENERAL COUNSEL”…