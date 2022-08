LA PROCURA DI FROSINONE HA APERTO UN’INCHIESTA PER MINACCE SUL CASO RUBERTI: LA SQUADRA MOBILE DOVRÀ RICOSTRUIRE COSA È SUCCESSO NELLA LITE, CHE SECONDO L’EX CAPO DI GABINETTO DI GUALTIERI È DOVUTA A UNA BANALE LITE CALCISTICA. MA OVVIAMENTE DIETRO C’È QUALCOSA DI DIVERSO, FORSE LE NOMINE E ALCUNE POLIZZE PROPOSTE A RUBERTI DA VLADIMIRO DE ANGELIS – I PROTAGONISTI DELLA LITE SARANNO TUTTI ASCOLTATI… - VIDEO

La procura di Frosinone ha aperto un'indagine sulla lite avvenuta agli inizi di luglio tra l'ex capo segreteria del sindaco di Roma Albino Ruberti, il broker assicurativo Vladimiro De Angelis, fratello di Francesco, e Adriano Lampazzi, sindaco di Giuliano di Roma.

La delega del pubblico ministero è arrivata al capo della Squadra mobile di Frosinone, il vicequestore Flavio Genovesi, cui spetterà di condurre gli interrogatori – già iniziati – su quella che sembra tutto tranne che una lite per motivi calcistici. L'ipotesi è che in realtà la discussione vertesse su questioni di nomine e polizze assicurative proposte a Ruberti da Vladimiro De Angelis.

Gli interessati respingono le accuse di corruzione al mittente, minimizzando l'accaduto e parlando di diverbi calcistici tra tifosi della Roma e della Lazio. L'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, intanto, ha chiesto verifiche alla Asl di Frosinone sugli appalti delle polizze assicurative. Accertamenti sono in corso anche sulle polizze stipulate dalle altre Asl, in modo da verificare che tutti gli appalti siano stati affidati tramite gare regolari.

Il magistrato ha autorizzato l'ascolto delle persone che hanno assistito alla lite, il cui video è stato pubblicato in esclusiva da Il Foglio. Oltre ad Albino Ruberti, la compagna Sara Battisti, Francesco e Vladimiro De Angelis e Adriano Lampazzi, saranno ascoltati anche il proprietario del ristorante in cui è cominciata la discussione, i dipendenti e alcuni clienti. Obiettivo è capire cosa abbia innescato la reazione violenta dell'ex capo Gabinetto di Gualtieri.

"Mo te dico che m'ha detto tu fratello a tavola: ‘Me te compro‘. Sto pezzo di m…'Me te compro'. A me? Il fratello a tavola, vuoi che te lo dico che mi ha detto? Deve venire a chiedere in ginocchio, pietà, adesso. Si deve inginocchiare e chiedere scusa. Sennò lo dico a tutti quello che mi ha detto, sennò scrivo quello che mi avete chiesto a tavola. Si deve inginocchiare quella m… Li ammazzo, lo ammazzo. Sta m… di Vladimiro. Cinque minuti glie do, cinque. Vi sparo, t'ammazzo. Cinque minuti, qui in ginocchio, tutti e due". Queste alcune delle frasi pronunciate da Ruberti durante la discussione. E alla compagna, la consigliera regionale Pd Sara Battisti: "O stai con me o stai con loro".

Dopo l'uscita del video, Albino Ruberti si è dimesso e Francesco De Angelis ha ritirato la sua candidatura alla Camera dei deputati per le elezioni del 25 settembre. Non si è invece dimesso dal suo ruolo di presidente del Consorzio industriale del Lazio, anche se sono in molti a chiedere che lasci fino a quando la vicenda non sarà chiarita.

