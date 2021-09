16 set 2021 17:07

PRODI-BERLUSCONI A ROTTA DI COLLE – COME DAGO-RIVELATO "MORTADELLA" DA' LO STOP ANCHE ALLA RICONFERMA DI MATTARELLA (PUR AVENDO MILITATO INSIEME NELLA CORRENTE DI DE MITA) E PUBBLICA LA SUA AUTOBIOGRAFIA (IN CUI ARRIVA A PARLARE BENE ANCHE DI BERLUSCONI) A POCHI MESI DAL VOTO PER IL NUOVO CAPO DELLO STATO PER DIRE: CI SONO ANCH'IO! – LE AMBIZIONI DEL CAV PER IL QUIRINALE: SULLA CARTA GLI MANCANO TRENTA-QUARANTA VOTI. IN FONDO, PER L'UNICO LEADER DEL PPE IN ITALIA, NON SONO NEMMENO TROPPI...