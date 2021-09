UNA PROFETA (REGINA) PER MICHETTI – L’EX BALLERINA DEL CACAO MERVIGLIAO, GIA’ MASSAGGIATRICE DI BERTOLASO, SI PRESENTA AL XIV MUNICIPIO CON BERLUSCONI A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA. IL NOME DELLA SOUBRETTE DEL SALARIA VILLAGE ERA NELLE INTERCETTAZIONI DELL'INDAGINE SULLA CRICCA DEL G8: CON LE SUE RAGAZZE AVREBBE FATTO "VEDERE LE STELLE" ALL'EX CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE. LA DIFESA: "SOLO MASSAGGI"

Lorenzo D'Albergo per repubblica.it

regina profeta

Dall’inchiesta sulla cricca del G8 alla Maddalena, accusata di sfruttamento della prostituzione per i fatti del Salaria sport village e poi assolta, alla candidatura con Forza Italia. La parabola di Regina Profeta, brasiliana classe ’57 ed ex soubrette televisiva, porta dritto al XIV Municipio. Lì, tra Primavalle e il Trionfale, corre con la lista di Silvio Berlusconi.

Una nuova vita, una rinascita personale e politica, dopo la parentesi giudiziaria. Un passaggio piuttosto pesante, perché l’aspirante consigliera era stata tritata dalle intercettazioni. Nel quadro tratteggiato dalle telefonate in mano alla procura, la sudamericana sembrava essere in grandi rapporti con Guido Bertolaso. All’ex capo della Protezione civile che proprio i forzisti avrebbero visto bene come candidato sindaco del centrodestra avrebbe fatto “vedere le stelle” con le sue ragazze.

Ecco l'intercettazione del 14-12-2008

regina profeta

REGINA: ...ma allo...hai finito?...

MONICA: ...no...sì, in questo momento

R: tutto ok?...ragazza? per l'amore di Dio...

M: ...no, tutto sicuro...non fece niente...grazie a Dio...

R: ...è andato tutto bene?

M: ...ho fatto un massaggio meraviglioso...lui ha visto le stelle...

R: ...che buono!...dopo mi racconti...mi scrivi, okay?...parlare al telefono...

M: ...no, non c'è niente da raccontarti...guarda...a lui è piaciuto...l'ha adorato...

R: ...l'importante è che gli sia piaciuto M: ...l'ha adorato!

R: ...okay..il resto non conta...

M: ...ciao, ciao, un bacio

R: ...ciao ciao.

“Solo falsità”, ha sempre sostenuto Regina Profeta respingendo le tesi di chi parlava di corruzione e sesso. Solo massaggi, fisioterapia. La sentenza del 2018 le ha restituito il sorriso. Ora ci sono le Comunali con un forte impegno sulla disabilità e i ricordi serbati con piacere nel cassetto e su YouTube.

regina profeta

La storia della candidata forzista parte da lontano. Nata a Montes Claros, piccola città nel nord del Brasile, appena maggiorenne si è trasferita in Italia. Nel suo curriculum ci sono diverse comparsate in Rai al fianco di Pippo Baudo e di Adriano Celentano. Il successo arriva con Indietro tutta, show di Renzo Arbore in cui Regina Profeta danza sulle note carioca di Cacao Meravigliao. Quindi la prima candidatura al Campidoglio, non troppo fortunata, con la lista Beautiful di Francesco Rutelli. Si torna in televisione: Fantastico, Sereno Variabile, Quelli che il calcio, qualche telefilm.

Ora c’è il bis in politica, con il centrodestra di Enrico Michetti e un forte impegno per il figlio disabile. Un dramma dovuto a un grave problema cardiaco che ha cambiato tanto la vita del ragazzo che quella della madre, ora in prima linea proprio sui temi della disabilità.

regina profeta antonio tajani

La candidatura? Un desiderio coltivato sin dall’assoluzione. “Sono stata massacrata. Il giudice, una donna, quando mi ha interrogato mi ha visto mulatta, con la minigonna, e mi ha accusato di una cosa terribile. Ma io non ho fatto niente”, diceva Regina Profeta dopo la lettura della sentenza sul processo alla cricca. Per poi aggiungere: “Faccio un appello. A chi? A Silvio Berlusconi. Mi faccia lavorare, voglio aiutare tutti i disabili. Non sono una poco di buono. Volevo fare politica, ma me lo hanno impedito”. Fine della penitenza: a distanza di 3 anni dal verdetto, nel presente della brasiliana c’è proprio Forza Italia.

regina profeta bertolaso regina profeta