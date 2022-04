PROFONDO ROSSEAU - LA CASALEGGIO ASSOCIATI DOPO IL DIVORZIO DAL MOVIMENTO CINQUE STELLE NON HA PIÙ UNA LIRA ED È COSTRETTA A LASCIARE LA SEDE DI MILANO PER TRASLOCARE A IVREA - TRA IL COVID E LA ROTTURA CON I GRILLINI, LA SOCIETÀ FONDATA DA GIANROBERTO E PRESIEDUTA DAL FIGLIO DAVIDE HA CHIUSO IL BILANCIO 2020 CON UN ROSSO DI OLTRE 300MILA EURO, E UN FATTURATO SCESO DI QUASI IL 25%

Milano, addio. La Casaleggio associati trasloca a Ivrea. Lo scorso 28 marzo, nello studio di Largo Donegani del notaio Valerio Tacchini, l'assemblea dei soci ha infatti approvato il trasferimento della sede legale dell'srl dalla meneghina via Uberto Visconti di Modrone a via Palestro, nella città in provincia di Torino.

Come nuovi vicini, due studi legali, un odontoiatra e gli uffici di una banca. Sono stati quindi lasciati gli oltre 450 metri quadrati nel cuore del capoluogo lombardo, a due passi da corso Monforte, che erano stati inaugurati pochi mesi prima delle Politiche del 2018.

Prima rimasta orfana del governo di Giuseppe Conte, con cui si è ormai consumata la rottura, e poi bastonata dal Covid, la società fondata dal guru M5s Gianroberto Casaleggio e oggi presieduta dal figlio Davide - che è anche l'azionista di maggioranza - ha chiuso il bilancio 2020 (l'ultimo disponibile nella banca dati della Camera di Commercio) con un rosso di 320.295 euro ripianato grazie all'utilizzo delle riserve.

A picco anche il fatturato che è sceso di quasi il 25% a quota 1,7 milioni. Tanto che girano già voci di messa in liquidazione. Di certo, sono lontani i tempi della vittoria elettorale del Movimento 5 stelle e della nascita del governo gialloverde quando i ricavi della società attiva nel settore della consulenza strategica e dell'innovazione digitale per le imprese erano passati da 1,17 milioni del 2017 ai 2,24 milioni del 2019 e i profitti erano stati di 181.000 euro nel 2018 e di 100.346 euro nel 2019.

A pesare sono state la svalutazione per 260.000 euro dei crediti verso clienti, in ragione della loro possibilità di recupero, e anche il fatto che nel frattempo, i costi sono lievitati da 2,08 a 2,17 milioni.

Al netto dei conti, che un'epoca sia davvero finita lo si era capito anche qualche settimana fa quando la sesta edizione dell'evento Sum organizzato dalla società è stata un mezzo flop. Non più fan grillini e big del Movimento che riempivano le vecchie strutture industriali dismesse della Olivetti, a Ivrea, per commemorare Gianroberto parlando di futuro e nuove tecnologie.

Al cinema teatro milanese del Meet di fondazione Cariplo, la sala di duecento posti era forse occupata a metà. Pochi anche i politici presenti (solo l'ex ministra della Difesa nel Conte 1, Elisabetta Trenta, e il deputato eletto con il M5s e oggi in Coraggio Italia, Emilio Carelli, assente pure Alessandro Di Battista). Lo stesso giorno, in un'intervista pubblicata sul Corriere della Sera, Casaleggio jr aveva ammesso che «il Movimento che abbiamo conosciuto non esiste più.

Si ha paura di chiedere agli iscritti anche solo una rosa di nomi per il Quirinale, consultarli per cambiare il programma sulla politica estera o per capire chi candidare in un Comune come a Palermo o in una regione come la Sicilia o ancora di permettere le candidature dal basso inventando addirittura consultazioni con un monocandidato.

Questa paura delle decisioni dei cittadini sta annichilendo il consenso ai minimi storici e penso che il trend sia ormai irreversibile». Quanto al futuro, aveva aggiunto, «la partecipazione e la cittadinanza digitale rimarranno sempre al centro dei miei interessi». Proprio ieri, a sei anni dalla sua morte, il M5s ha ricordato Gianroberto Casaleggio, che fondò il Movimento assieme a Beppe Grillo. Su Twitter il M5s ha pubblicato una sua foto con citazione: «Un'idea non è di destra né di sinistra. È un'idea. Buona o cattiva». Forse ne servono di nuove.

