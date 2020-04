Liberoquotidiano.it

vittorio feltri

Il coronavirus sta uccidendo gli italiani, anche dal punto di vista economico, e il governo cosa pensa di fare? Mettere le mani nei nostri portafogli. A denunciare quanto starebbe meditando l'esecutivo giallorosso è Vittorio Feltri: "Sta maturando nell’esecutivo l’idea di infliggerci una tassa patrimoniale. Consiste nel prelevare una percentuale del denaro depositato sui conti correnti, cioè nostri soldi già tassati alla fonte. In lingua italiana si chiama furto". Ma il direttore di Libero ha buone ragioni di crederlo.

Ne aveva parlato tempo fa l’ex premier Mario Monti, ma anche il manager Paolo Scaroni: “Quando il virus sarà sconfitto, ma la nostra struttura economica sarà in grave affanno, si sentiranno autorizzati a prendere qualsiasi provvedimento fiscale come l’aumento dell’Iva, un sistema di tassazione estremamente progressivo, la patrimoniale”.

Misiani: "Italiani hanno 1400 miliardi fermi, serve patto con i risparmiatori"

Repubblica.it

antonio misiani

In mattinata, a Radio24, ha parlato anche il viceministro dell'Economia Antonio Misiani. "Dobbiamo fare uno sforzo importante per mobilitare tante risorse ferme nel sistema produttivo per rilanciare le nostre imprese. Gli italiani hanno 1400 miliardi di euro fermi sui conto correnti o in liquidità, noi dobbiamo inventare strumenti che permettano di convogliare questa risorse verso l'economia reale, per farglieli investire", ha spiegato Misiani. "Dobbiamo rompere questo meccanismo e trovare tutti i canali possibili immaginabili per garantire liquidità ora, nell'emergenza, e poi per rafforzare il nostro sistema produttivo".