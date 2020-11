CHE FAI, MI CACCI? - TRUMP MINACCIA DI LICENZIARE FAUCI E BIDEN CI SI BUTTA A PESCE: ''ABBIAMO BISOGNO DI UN PRESIDENTE CHE ASCOLTA GLI ESPERTI COME FAUCI''. TRUMP ACCUSA IL RIVALE DI VOLERE “IL LOCKDOWN DEL PAESE FORSE PER ANNI! NON CI SARÀ ALCUN LOCKDOWN. IL GRANDE RITORNO DELL’AMERICA È IN CORSO”. JOE RIBADISCE CHE ASCOLTERÀ GLI ESPERTI PER DECIDERE COME PROCEDERE. PER FAUCI GLI USA “NON POTREBBERO ESSERE IN UNA POSIZIONE PEGGIORE”