PRONTI? SI RIPARTE! – LUNEDÌ DRAGHI E LA CABINA DI REGIA DECIDERANNO LE NUOVE RIAPERTURE: DAL 24 MAGGIO IL COPRIFUOCO DOVREBBE ESSERE DALLE 23. LA RIAPERTURA DEI RISTORANTI AL CHIUSO DOVREBBE SCATTARE IL 1° GIUGNO ANCHE SE L’ALA APERTURISTA PRESSA PER LA DATA DEL 24 MAGGIO – CENTRI COMMERCIALI, PISCINE AL CHIUSO E MATRIMONI: TUTTI I NODI - SPERANZA: "CON I DATI IN MIGLIORAMENTO POSSIAMO ALLENTARE E SUPERARE IL COPRIFUOCO..."

Da "Ansa"

"È bello rivedere il pubblico in sicurezza ad una manifestazione sportiva. Possiamo proseguire con ragionata fiducia verso le graduali riaperture delle altre attività, mantenendo la necessaria prudenza.

Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco. Questo è possibile grazie alle misure adottate in questi mesi e ai comportamenti corretti della stragrande maggioranza delle persone e, naturalmente, grazie alla campagna di vaccinazione, leva fondamentale per aprire una nuova stagione nel Paese".

Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la visita agli Internazionali d'Italia di Tennis a Roma.

Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per "www.corriere.it"

Coprifuoco, ristoranti, matrimoni: il governo si riunisce lunedì per decidere le nuove riaperture. Il presidente Mario Draghi ha convocato la cabina di regia per decidere che cosa inserire nel nuovo decreto che dovrebbe entrare in vigore il 24 maggio e riscrivere le date che erano già state decise. Ministri del centrodestra e numerosi governatori chiedono riaperture immediate come ribadisce ormai ogni giorno il leader leghista Matteo Salvini. Il premier e il ministro della Salute ribadiscono invece la necessità di procedere «gradualmente» e per questo si è deciso di attendere comunque il monitoraggio di venerdì 21 maggio per il via libera definitivo.

Coprifuoco

Il compromesso prevede che dal 24 maggio l’orario del divieto di circolazione venga spostato alle 23 per terminare alle 5. Draghi non vuole andare oltre, l’ala aperturista preme per farlo scattare a mezzanotte.

Ristoranti al chiuso

La prima questione da affrontare riguarda la data. La riapertura dei ristoranti e dei bar al chiuso è fissata al 1 giugno. I ministri del centrodestra chiederanno di anticiparla al 24. La seconda questione riguarda l’apertura serale. L’ala aperturista chiede di prevedere subito che i ristoranti possano rimanere aperti anche la sera e non, come è previsto, dalle 5 alle 18.

I banconi del bar

ROBERTO SPERANZA E MARIO DRAGHI

Il decreto prevede che nei bar e nei ristoranti si possa all’aperto e al chiuso soltanto con consumazione al tavolo. C’è l’accordo per consentire a chi va al bar di consumare al bancone. La data di inizio dovrà essere decisa: dal 24 oppure dal 1 giugno.

I centri commerciali

Il governo dovrà anche decidere quando consentire la riapertura dei centri commerciali nel fine settimana. Attualmente c’è l’obbligo di chiusura nei giorni festivi e prefestivi, dunque anche il sabato e la domenica. La richiesta è di ripartire il 22 e il 23 maggio.

PISCINE

Piscine al chiuso

Al momento non c’è una data fissata ma è possibile che le piscine al chiuso possano ripartire il 1 giugno come già è deciso per le palestre.

Parchi tematici

La data di riapertura è fissata per il 1 luglio. Proprietari e gestori hanno chiesto di anticipare al 1 giugno.

Matrimoni

Non c’è ancora una data per i banchetti dopo i matrimoni. Le associazioni di categoria hanno già inviato al governo un protocollo che prevede la partecipazione degli invitati con la certificazione verde (vaccinati con doppia dose, guariti, tampone negativo nelle 48 ore precedenti). È possibile che su questa base la riapertura dei banchetti possa avvenire dal 15 giugno.

