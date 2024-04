2 apr 2024 19:45

PRONTO, XI PARLA? BIDEN CERCA LA SPONDA CINESE DI XI JINPING PER FRENARE PUTIN - IL PRESIDENTE AMERICANO E IL LEADER DEL DRAGONE HANNO PARLATO AL TELEFONO: SLEEPY JOE HA SOLLEVATO LE SUE PREOCCUPAZIONI SULLA COOPERAZIONE DI PECHINO CON LA RUSSIA PER RICOSTRUIRE L'INDUSTRIA MILITARE DI MOSCA – AL CENTRO DEL COLLOQUIO ANCHE LA QUESTIONE DI TAIWAN. PER LA CINA ”È UNA LINEA ROSSA” – BIDEN HA CONTINUATO IL SUO PRESSING PER FERMARE L'ESPORTAZIONE DALLA CINA DI FENTANYL...