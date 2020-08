19 ago 2020 16:37

PROPAGANDA CASALINO – IL GENTILE REGALO DI 500 EURO, AI DUE SPOSINI CECHI DERUBATI NEL GARGANO, RIENTRA NELLA “CAMPAGNA ELETTORALE” DI CONTE PER IL PIDDINO EMILIANO, LA CUI RIELEZIONE IN PUGLIA E’ IN BILICO, STRETTAMENTE TALLONATO DA FITTO. E SE LA DESTRA VINCE, ZINGARETTI SALTA E PER IL GOVERNO DEL CONTE CASALINO SAREBBERO CAZZI AMARI...