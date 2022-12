7 dic 2022 15:40

PROPAGANDA CHIAMA PROPAGANDA – ALTRA GIORNATA DI GUERRA E ALTRE DICHIARAZIONI INCROCIATE DI PUTIN E ZELENSKY – “MAD VLAD”: “LA RUSSIA SI CONCENTRA SUI MEZZI PACIFICI, MA SE NON RESTA ALTRO È PRONTA A DIFENDERSI CON TUTTI I MEZZI A DISPOSIZIONE” – L’EX COMICO UCRAINO: “PUTIN HA PERSO, PER QUESTO CONTINUA LA GUERRA, PER NON AMMETTERE CHE È STATO COMMESSO UN ERRORE STORICO”