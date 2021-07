5 lug 2021 16:05

PROSSIMA FERMATA, SAVONA! - COME DAGO-ANTICIPATO, DRAGHI VUOLE SBARAZZARSI DEL PRESIDENTE DELLA CONSOB, PAOLO SAVONA: I DUE SI DETESTANO DA OLTRE 40 ANNI (MENTRE L’UNO ERA PRESIDENTE DELLA BCE, L’ALTRO VERGAVA ARTICOLI CONTRO L’EUROPA E STUDIAVA IL PIANO B PER USCIRE DALL’EURO) - PESA ANCHE LA DECISIONE DI AUMENTARE GLI STIPENDI DEI 650 DIPENDENTI DI 1.150 EURO IN PIÙ AL MESE, ALLINEANDO LE BUSTE PAGA A QUELLE DELLA BANCA D’ITALIA - IL POSTO DI SAVONA FA GOLA A MARCELLO MINENNA…