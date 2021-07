DI MELONI E DI GOVERNO - LA “DUCETTA” ASPETTA IL MOMENTO GIUSTO PER FARE UN PASSO VERSO IL GOVERNO E USCIRE DAL GHETTO IN CUI SI È AUTO-INFILATA. LA SVOLTA POTREBBE ARRIVARE CON LE AMMINISTRATIVE: SE FOSSERO CONFERMATI I SONDAGGI CHE DANNO “FRATELLI D’ITALIA” PRIMO PARTITO, LA MELONI NON AVREBBE PIÙ PROBLEMI A TENDERE UNA MANO AL GOVERNO DA UNA POSIZIONE DI FORZA - IL SUO IDEOLOGO CROSETTO: “IL RISCHIO È CHE SI CONSOLIDI UNA CONVENTIO AD EXCLUDENDUM. LE CONSIGLIEREI DI NON FARSI METTERE ALL'ANGOLO E SPARIGLIARE…”