PER CAPIRE L'ASTIO PROFONDO CHE DIVIDE RENZI DA CONTE BISOGNA RISALIRE ALLA CALDA ESTATE 2019 QUANDO IL ''NEW YORK TIMES'' DÀ CONTO, PER LA PRIMA VOLTA, DI INCONTRI SEGRETI TRA IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA AMERICANO WILLIAM BARR E I VERTICI DEI NOSTRI SERVIZI SEGRETI - PAPADOPOULOS È IL TESTE CHIAVE DELLA CONTRO-INCHIESTA DI BARR: ‘’PENSO CHE RENZI SIA STATO USATO DA OBAMA PER ATTUARE QUESTO COLPO BASSO NEI CONFRONTI DI TRUMP”. OBIETTIVO: IMPEDIRE LA SUA LEGITTIMA ELEZIONE O PERMETTERE L'IMPEACHMENT IN CASO DI VITTORIA - RENZI NON HA MAI PERDONATO CONTE E VECCHIONE, E DA OLTRE UN ANNO LAVORA ALLA RAPPRESAGLIA...