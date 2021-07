PROVE TECNICHE DI DISGELO - JOE BIDEN E XI JINPING POTREBBERO AVERE PRESTO UNA “QUALCHE FORMA DI APPUNTAMENTO”: LO PREVEDE KURT CAMPBELL, IL COORDINATORE DELLA CASA BIANCA PER L’INDO-PACIFICO - L’INCONTRO POTREBBE AVVENIRE AL G20 DI OTTOBRE IN ITALIA…

joe biden xi jinping

(ANSA) - WASHINGTON, 06 LUG - Joe Biden e Xi Jinping potrebbero avere una qualche forma di appuntamento tra non molto: lo prevede Kurt Campbell, coordinatore della Casa Bianca per l'Indo-Pacifico, che ha risposto cosi' a chi gli chiedeva se si aspettasse un primo incontro tra i due leader al G20 di ottobre in Italia. Lo 'zar' Usa per l'Asia ha aggiunto che a suo avviso Usa e Cina possono coesistere in pace ma la sfida sara' enorme per questa e la prossima generazione.

