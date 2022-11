7 nov 2022 08:40

PROVE TECNICHE DI NEGOZIATO – NEGLI ULTIMI MESI CI SONO STATE VARIE CONVERSAZIONI SEGRETE TRA IL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE USA, JAKE SULLIVAN, E I SUOI OMOLOGHI RUSSI. IN PARTICOLARE SULLIVAN HA PARLATO CON YURI USHAKOV, IL POTENTE CONSIGLIERE DI PUTIN PER LA POLITICA ESTERA: L’OBIETTIVO È “RIDURRE IL RISCHIO DI UN CONFLITTO PIÙ E METTERE IN GUARDIA DALL’USO DI ARMI NUCLEARI”. TRADOTTO: TROVARE UNA SOLUZIONE ONOREVOLE PER RISOLVERE LA SITUAZIONE IN UCRAINA