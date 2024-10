PSICODRAMMA A 5STELLE – DOPO LA FIGURACCIA IN LIGURIA, GRILLO ACCUSA CONTE DI PORTARE IL M5S ALL'ESTINZIONE E C’E’ CHI IRONIZZA: “HO IL NUOVO NOME: DEAD MOVEMENT WALKING” – PEPPINIELLO SI PRENDE LA RESPONSABILITA' PER LA DISFATTA LIGURE, PUNTA TUTTO SULLA COSTITUENTE E INSISTE SUL VETO A RENZI – VOLANO GLI STRACCI TRA IL FILO-GRILLO TONINELLI (CHE ACCUSA CONTE) E PAOLA TAVERNA CHE REPLICA: “SE OGGI ABBIAMO IL 4,5% PROBABILMENTE DIPENDE ANCHE DA UNA GUERRA INTERNA CHE STA FACENDO MOLTO MALE AL MOVIMENTO”

Il day after è da atmosfere lugubri. I 5 Stelle escono dalle Regionali in Liguria letteralmente con i lividi. E con un solo pensiero in testa: la Costituente di fine novembre.

Per i contiani l’assemblea suona come una boccata d’ossigeno. Per i movimentisti sarà il momento della verità, del tentativo di disarcionare Conte con le sue stesse armi. La sconfitta ligure suona anche come il gong del conto alla rovescia: l’8 novembre saranno diffusi i report sul lavori dei 300 saggi. In pratica si potranno intuire i risvolti della kermesse di fine novembre.

Il presidente del M5S, pur affermando che si assume «sempre la responsabilità», guarda oltre. «Purtroppo siamo abituati a risultati non assolutamente soddisfacenti e anche molto deludenti sui territori, ne siamo consapevoli infatti per questo stiamo facendo un’assemblea costituente e non c’è assolutamente nessuna sottovalutazione», dice ai microfoni de ilfattoquotidiano.it e Fanpage . E aggiunge: «Le leadership sono sempre in discussione nel momento in cui non c’è consenso».

Conte è consapevole delle difficoltà del partito, ha voluto metterci la faccia, mostrare la delusione e ribadire la volontà di proseguire con i dem (nonostante al momento l’asse sia risultato vincente solo in Sardegna su 10 elezioni Regionali) e sottolineare che sul veto a Matteo Renzi non ha intenzione di cambiare linea, nonostante l’esito elettorale.

C’è chi punta di nuovo la regola del doppio mandato: «Paghiamo il fatto di non avere volti e competenze. Anche Grillo che tanto la difende ne paga lo scotto: ora avrebbe altri nomi da contrapporre a Conte».

Nel gran bazar M5S ognuno dice la sua diagnosi ma pochi hanno una medicina per il partito malato.

Che i nervi siano scoperti però lo dimostra anche lo scontro tra due big storici come Danilo Toninelli e Paola Taverna. «Per la prima volta, nella storia del Movimento 5 Stelle, dopo circa tre anni e mezzo di leadership da parte di Giuseppe Conte, ha partecipato non il Movimento 5 Stelle ma il partito di Conte. Lo dico con cognizione di causa perché il candidato presidente è stato appoggiato convintamente da Conte senza il voto degli iscritti. I candidati non sono stati votati dagli iscritti, ma scelti sempre da Conte», attacca Toninelli.

«Danilo, questa non è la lista di Conte, è la lista del Movimento 5 Stelle, e se oggi abbiamo il 4,5% probabilmente dipende anche da una guerra interna che sta facendo molto male al Movimento, molto più di quella che invece, insieme, dovremo fare contro il centrodestra», replica Taverna, che torna a tuonare in video dopo un silenzio lungo mesi. In questo marasma si fa sentire anche Grillo: «Si muore più traditi dalle pecore che sbranati dal lupo», scrive il garante del M5S in uno stato su WhatsApp. Il riferimento, spiegano nel Movimento, è all’ala contiana che, secondo il ragionamento del fondatore, sta portando i 5 Stelle verso una triste fine.

In un crescendo di veleni interni, c’è chi commenta: «Ho il nuovo nome: dead movement walking».

