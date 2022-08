18 ago 2022 19:37

PUGLIA AVVELENATA PER LETTA – IL PD LOCALE È IN RIVOLTA PER LE LISTE SCELTE DA ENRICHETTO CON I DUE RAS DELLA REGIONE, EMILIANO E BOCCIA – DUE CONSIGLIERI REGIONALI HANNO PRESENTATO UN RICORSO URGENTE PER CHIEDERE L’ANNULLAMENTO DELLE CANDIDATURE. IL MOTIVO? I CANDIDATI SONO STATI “NOMINATI CON ATTI ILLEGALI E MODALITÀ SESSISTE”, VIOLANDO UNA SERIE DI REGOLE INTERNE…