Elisabetta Belloni presidente del Consiglio: ecco la carta di cui si discute a sorpresa in queste ore ai vertici delle segreterie. Il suo nome rimbalza per tutto il giorno. Sarebbe la prima donna alla guida di Palazzo Chigi, ma anche il primo capo dell’intelligence a guidare un governo nell’era repubblicana. Sarebbe, perché per diventarlo non servirebbe soltanto l’eventuale via libera delle forze dell’attuale maggioranza, ma anche un patto sull’elezione di Mario Draghi al Quirinale.

(…) L’attuale direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (…) raccoglie consensi trasversali, da Fratelli d’Italia al centrosinistra. È sostenuta da settori importanti della Lega e, di certo, da Giancarlo Giorgetti. Senza trascurare il rapporto con Luigi Di Maio, consolidato durante i mesi difficili in cui l’attuale ministro degli Esteri era in rotta con Giuseppe Conte.Draghi, che l’ha chiamata otto mesi fa a comandare il Dis, l’ha promossa proprio nel ruolo che fu di Gennaro Vecchione, il capo dell’intelligence sempre sostenuto dall’avvocato 5S.

Proprio la recente ascesa ai vertici dei Servizi rappresenta però, a sondare le forze politiche, il principale ostacolo, in particolare rispetto all’opportuità di un passaggio diretto dalla guida dell’intelligence a quella del governo.

La precondizione, in ogni caso, è che Draghi venga votato per il Quirinale: un esito quantomeno non scontato. La confusione è la cifra di queste ore. Se si esclude il premier, sembrano resistere ai veti incrociati soltanto due nomi: Giuliano Amato e Sergio Mattarella. (…)

