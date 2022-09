7 set 2022 12:36

PUR DI ANDARE IN CULO A RENZI, LETTA DA' RAGIONE FINANCO ALLA MELONI: FU MATTEUCCIO A IMPORRE IL ROSATELLUM. “E LO FECE PENSANDO A SE STESSO,PER PRENDERSI IL 70% DEL PARLAMENTO, POI E’ ANDATA COME E’ ANDATA” – L’ENDORSEMENT DI TRUMP A CONTE? IMMAGINO CHE IL LEADER M5S SIA STATO MOLTO IMBARAZZATO. IO SONO FIERO DI ESSERE DALL’ALTRA PARTE. TRUMP È SOTTO INVESTIGAZIONE PER L’ASSALTO A CAPITOL HILL. È A LIVELLO DI PUTIN E ORBAN…” - VIDEO