PURE IL CENTRODESTRA HA GIÀ UN CANDIDATO SINDACO A ROMA! LO RIVELA NICOLA PORRO: ''ANDREA BERNAUDO, UNO DEI POCHI LIBERALI CHE CI SONO IN CIRCOLAZIONE. UNA SCELTA FINALMENTE DIVERSA E RIVOLUZIONARIA CHE APRE SPERANZE ANCHE A LIVELLO NAZIONALE'' - BROKER IMMOBILIARE, HA FONDATO ''SOS PARTITE IVA''

Nel caso ve lo foste perso #NicolaPorro parla della candidatura di @AndreaBernaudo a sindaco di #Roma. Sostieni il movimento! Condividi e aiutaci a #liberareRoma pic.twitter.com/ZJaWUZSMJn — Liberisti Italiani (@LiberistiItalia) October 22, 2020

Nel corso di una sua diretta social, l'endorsement di Nicola Porro in vista delle elezioni a Roma. Un utente, Gianni Filotto, commenta: "I liberisti candidati a Roma, con Andrea Bernaudo. Una scelta finalmente diversa e rivoluzionaria che apre speranze anche a livello nazionale". E il giornalista commenta: "Hai ragione, Bernaudo è uno dei pochi liberali che ci sono in circolazione. È un liberista. Temo purtroppo che noi liberisti siamo in minoranza ma Gianni ha ragione: è un grande voto di bandiera per i liberisti".

