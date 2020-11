PURE TRA I DEM IL POTERE SI SPARTISCE IN FAMIGLIA: IL MARITO DI KAMALA HARRIS LASCIA IL LAVORO DA AVVOCATO PER UN POSTO ALLA CASA BIANCA - PERCHÉ QUANDO TRUMP SI CIRCONDÒ DI IVANKA E DEL GENERO COME COLLABORATORI SI PARLÒ DI FAVORITISMO? - L'ARRUOLAMENTO DI MR HARRIS (EBREO COME JARED KUSHNER) NASCONDE ANCHE UNA PRECAUZIONE PER SALVARE LA FACCIA A BIDEN: LO STUDIO LEGALE (DI CUI IL SIGNOR HARRIS È MANAGER E SOCIO) TUTELA I DIRITTI E GLI INTERESSI DI..

Angelo Zinetti per “Libero quotidiano”

harris Douglas Emhoff

Mr. Harris va a Washington, per parafrasare il celebre film di Frank Capra. Il marito di Kamala Harris, la vice-Biden, noto avvocato, ha dichiarato la sua intenzione di rinunciare, momentaneamente, al suo redditizio lavoro per dare una mano alla consorte, attesa, riconteggi trumpiani permettendo, dall' incarico prestigioso di vicepresidente degli Stati Uniti.

La notizia ha mandato in visibilio i media di entrambe le sponde dell' Atlantico.

Per quale motivo? Sarebbe la prima volta che, a così alto livello, il maschio mette da parte le sue ambizioni personali per assecondare quelle, in questo caso ancora più importanti, della propria femmina.

Tutto bellissimo. Sorge però un dubbio: perché quando Donald Trump si circondò dei più stretti familiari come collaboratori si parlò di favoritismo? Quando scelse la figlia Ivanka quale consigliere della Casa Bianca si gridò al nepotismo. E nessuno si intenerì allorchè il marito della figlia prediletta dal tycoon, Jared Kushner, cominciò ad aiutarla nel suo lavoro politico. L' entrourage di Trump è chiamato, con disprezzo, la "family".

harris Douglas Emhoff

RACCOMANDATI o santi Eppure è stato proprio Jared, ebreo (quindi ascoltato da molti a Gerusalemme) e ricco (quindi ben accetto dai governanti arabi) a tessere la tela che ha portato agli storici - e misconosciuti almeno in Europa - Accordi di Abramo. Cioè la pace e la collaborazione fra Israele e molti Stati del fronte musulmano che l' hanno avversato a partire dal 1948.

Anche Mr. Harris è ebreo. Douglas Emhoff è un avvocato di successo e ha 56 anni. Probabilmente il nonno sbarcato dall' Europa, stanco di sentirsi apostrofare come "Aimhoff" ha cambiato la "I" iniziale del suo cognome in "E". Come Aigor di "Frankenstein Junior". Doug, ormai un pezzo grosso dello studio legale DLA Piper, ha sposato Kamala, giudice (ex procuratore generale della California), in seconde nozze sei anni fa.

biden harris

Il passo indietro di Doug non ha solo un valore simbolico nella questione della parità dei sessi; dietro si cela anche una precauzione per salvare la faccia alla Presidenza Biden: mentre Emhoff pare non svolgesse nemmeno in passato attività di lobbying, il suo Studio legale (di cui Emhoff è manager e socio) tutela i diritti e gli interessi di importanti gruppi, come la Comcast, Raytheon o il Governo del Portorico. Il taglio di ogni legame con il suo lavoro era stato indicato dall' avvocato di affari come un imperativo morale. Decisione opposta invece ha preso la moglie di Joe, Jill, la quale ha infatti annunciato che non lascerà il suo posto di insegnante delle scuole superiori.

jared kushner trump

biden kamala harris kamala harris e douglas emhoff 5 il bacio tra kamala harris e douglas emhoff 5 kamala harris e douglas emhoff

Appoggiata dal marito cercherà di declinare il ruolo di Prima Donna d' America con il suo lavoro al College.

ivanka trump e suo marito jared kushner Jared Kushner Ivanka Trump donald trump e il genero jared kushner kamala harris e il marito kamala harris kamala harris kamala harris e douglas emhoff 4 kamala harris e douglas emhoff douglas emhoff e kamala harris