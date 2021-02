PURE LETIZIA MORATTI FA IL CONTROPELO AD ARCURI - L'ASSESSORA AL WELFARE DELLA LOMBARDIA: "SE LE COSE RIMANESSERO COME NEL PIANO VACCINI DEL COMMISSARIO, LA NOSTRA REGIONE NON POTREBBE SOMMINISTRARE LE DOSI A TUTTI ENTRO GIUGNO. VERIFICHEREMO I REQUISITI PER FARE ACQUISTI AUTONOMI. E MANCA ANCHE IL PERSONALE..."

“Se le cose dovessero rimanere come prospettato dal commissario Arcuri, la Lombardia non sarà in grado di vaccinare tutta la popolazione entro giugno, perché le categorie tra i 55 e gli 80 anni dovrebbero essere coperte con i vaccini Pfizer e Moderna che al momento sono insufficienti”.

Lo dice in una intervista a La Stampa Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare. “Il presidente Fontana si è sentito con Zaia, e insieme al Veneto e altre due regioni nel rispetto delle condizioni di Aifa, verificheremo se ci sono i requisiti per gli acquisti autonomi”, afferma.

In merito ai rapporti con Arcuri, Moratti spiega di aver “sempre impostato il mio lavoro su una leale collaborazione istituzionale, però credo di avere il dovere di rivendicare le dosi di vaccino e il personale. Che, credetemi, ci è stato mandato veramente in minima parte. Infatti mi sto adoperando affinché ci diano modo di impiegare gli specializzandi per la vaccinazione massiva che stiamo approntando”.

Per la prenotazione dei vaccini, da parte degli anziani, Moratti evidenzia che per farlo “non ci sarà solo una piattaforma online, potranno rivolgersi al medico di base e alle farmacie sotto casa. Poi, se magari un nipote li aiuterà, passeranno anche dal portale”.

“Con Beppe Sala ho mantenuto un ottimo rapporto, ci sentiamo quasi tutti i giorni. All’epoca fui molto felice di questa scelta - sottolinea in merito al fatto che l’attuale sindaco di Milano fu city manager della Moratti ai tempi in cui era lei a indossare la fascia tricolore - Oggi non posso giudicare. La situazione è diversa, le cose cambiano”.

