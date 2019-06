29 giu 2019 09:34

E PURE LA SEA WATCH SE LA SEMO LEVATA DAI COJONI: PER LA NAVE E’ SCATTATO IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E UNA SANZIONE DA 20 MILA EURO (CHE POTRÀ ARRIVARE A 50 MILA) - SALVINI: “ABBIAMO GARANZIE CHE I MIGRANTI CHE ERANO A BORDO SARANNO DISTRIBUITI IN CINQUE PAESI, CHE RINGRAZIO” - IL PROCURATORE DI AGRIGENTO, PATRONAGGIO: “LE RAGIONI UMANITARIE NON POSSONO GIUSTIFICARE ATTI DI INAMMISSIBILE VIOLENZA NEI CONFRONTI DI CHI IN DIVISA LAVORA IN MARE PER LA SICUREZZA DI TUTTI”