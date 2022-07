8 lug 2022 11:04

PURE IL SOTTI-LETTA SI E’ ROTTO LE PALLE DEI GRILLINI E ORA NON ESCLUDE IL VOTO ANTICIPATO - "COSÌ NON SI PUÒ PIÙ ANDARE AVANTI, PRIMA LA LEGGE DI BILANCIO E POI LE URNE TRA MARZO E APRILE" - COME DAGO-RIVELATO, ENRICHETTO OLTRE A UNA LEGGE ELETTORALE PROPORZIONALE CON SBARRAMENTO AL 4%, PUNTA A SOSTITUIRE IL CAMPO LARGO COL M5S CON UN “CAMPETTO CIVICO” CON LE LISTE DEI SINDACI PD - LA NOTA DI LETTA: "IL GOVERNO DRAGHI E' PER NOI L'ULTIMO DELLA LEGISLATURA"