PURO, L'EPURATOR RENZIANO - ''MAGARI MATTEO AVESSE LA SUA BESTIA, LA METTEREI SU IO, SE AVESSI I SOLDI. MA LA NOSTRA SAREBBE DEMOCRATICA E LIBERALE''. PARLA ENZO PURO, GIÀ PRESIDENTE DI MUNICIPIO A ROMA (COI DS), COSÌ DEMOCRATICO E LIBERALE CHE PASSA IL TEMPO SUI SOCIAL A DARE DEL ''COGLIONE'' A CIVATI E D'ALEMA, DEL ''PEZZO DI MERDA'' A MARINO ED EZIO MAURO, DEL ''FJO DE NA MIGNOTTA'' A BERSANI, ECCETERA. E RENZI LO DEFINISCE ''UNO DI NOI''

Paolo Frosina per ''il Fatto Quotidiano''

"Magari Renzi avesse la sua Bestia. La metterei su io, se avessi i soldi. Una Bestia democratica e liberale, contro tutte le fake news". A parlare al Fatto è Enzo Puro, impiegato in una controllata della Regione Lazio, già dirigente del Pd (presidente del VI municipio di Roma per tre mandati) e ora pasdaran di Italia Viva. È entrato nelle cronache per un suo post sui social rilanciato da Renzi in persona, che lo ha definito "uno di noi": "Tu a me squadrista non mi ci chiami", scrive Puro, in maiuscolo, rivolto a Corrado Formigli.

Il riferimento è allo sfogo del conduttore di Piazzapulita, che ha definito "squadrismo" la pubblicazione di foto e dettagli della sua abitazione romana su pagine social vicine a Matteo Renzi. Il tutto dopo che, nella puntata di giovedì scorso, Formigli aveva chiesto conto all' ex premier del prestito avuto dall' imprenditore Riccardo Maestrelli, precedentemente nominato in Cassa depositi e prestiti, per acquistare una villa sui colli fiorentini. "Questo Paese sarà una democrazia quando i giornalisti che esibiscono gli estratti di conto corrente dei politici, lo faranno mostrando i loro", si legge sul gruppo "Italia viva" accanto alla foto del palazzo di Formigli.

Puro, non è squadrismo questo?

Macché squadrismo! Squadristi sarete voi che scrivete falsità per infangare le persone. Per giorni sono circolate foto illegali scattate nella proprietà privata di Renzi.

La privacy di Formigli vale più di quella di Renzi? La verità è che la casta dei giornalisti si sente minacciata e si difende.

Uno è un privato cittadino, l' altro fa politica.

Non è un privato cittadino. È un giornalista, nella società di oggi è molto più potente di un politico. Con la differenza che i politici li scelgono gli elettori, i giornalisti gli editori. Io la morale da Formigli, dall' alto del suo attico milionario, non me la faccio fare.

La gogna sui social non somiglia al modo di comunicare dello staff di Salvini?

Bontà vostra fare questo paragone. Non esiste nessuna Bestia. Magari avessimo una struttura così potente. La farei io, se potessi.

Un leader politico non dovrebbe rispondere sui propri conflitti d' interessi?

Ci sono reati? No, e allora parliamo dei reati, i vostri.

Parliamo delle scuse che voi del Fatto dovete a chi avete infangato, come state facendo adesso su questa vicenda della casa. Parliamo della ministra Guidi o del padre della Boschi, che avete tenuto per anni in prima pagina. E stia attento perché sto registrando la chiamata, noi di Italia Viva abbiamo gli avvocati sempre pronti. Soprattutto con il suo direttore.

Quindi secondo lei Renzi non deve spiegare nulla?

Ma la volete smettere con questa storia? State parlando del nulla. Fate i giornalisti, quelli seri. Come quelli del Watergate. Ormai in Italia si parla solo di gossip.

Ci sono giornalisti seri anche da noi?

Sì, qualcuno è rimasto.

Mi faccia dei nomi.

Fabio Fazio, ad esempio. O il mio amico Piero Sansonetti, una persona perbene. Vi consiglio di leggerlo. Ma in tanti sono ossessionati da Renzi.

Perché, secondo lei?

Perché è stato un rivoluzionario, ha sconvolto gli equilibri. Ha tolto di torno i vecchi politici. E loro gli scatenano addosso i media.

Anche adesso che è a capo di un partitino?

Hanno paura che torni, che gli italiani capiscano quanto può fare ancora.

