PUTIN BRINDA ALLA CADUTA DI DRAGHI! – IL PORTAVOCE DEL CREMLINO, DMITRI PESKOV, FA CAPIRE CHIARAMENTE QUAL È LA LINEA DI MOSCA: “LE DIMISSIONI DEL PREMIER SONO UN AFFARE INTERNO DELL’ITALIA. POSSIAMO SOLO CONSTATARE CHE IL PERIODO DEL SUO GOVERNO E' COINCISO CON UNA FASE MOLTO SFORTUNATA NELLE NOSTRE RELAZIONI BILATERALI” – E NOI POSSIAMO SOLO CONSTATARE CHE A FAR CADERE “MARIOPIO” SIANO STATI I FILO-PUTINIANI SALVINI, BERLUSCONI E CONTE. MA, COME DICE CALENDA, SARÀ UN CASO…

1 - GOVERNO: CREMLINO, DRAGHI IN FASE SFORTUNATA NOSTRI RAPPORTI

Marta Allevato per AGI

Le dimissioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sono "un affare interno dell'Italia e non vogliamo interferire. Possiamo solo constatare che il periodo del suo governo e' coinciso con una fase molto sfortunata nelle nostre relazioni bilaterali". Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, in un commento all'AGI sulla crisi di governo in Italia.

2 - CRISI: MOSCA, ACCUSE D'INTERFERENZA "INFONDATE" (2)

(AGI) - "Se vogliono inventarsi qualcosa al riguardo, ci dicano il motivo che hanno pensato, io non riesco neppure a immaginare cosa possono dichiarare", ha detto rispondendo a una domanda dell'AGI. "L'Italia ha espulso i nostri diplomatici, il nostro ambasciatore e' in vacanza, non e' a Roma, molti media russi sono bloccati, non solo da voi ma ovunque, e sulla base di tutto questo come si puo' anche solo ipotizzare una nostra interferenza proprio non lo capisco", ha aggiunto, tenendo a sottolineare che Mosca "e' stata costretta" a commentare i processi politici interni del nostro Paese, "solo perche' rappresentanti ufficiali italiani hanno legato fatti di politica interna alla Russia".

3 - MOSCA, 'CHE C'ENTRIAMO NOI CON LA CRISI ITALIANA?'

(ANSA) - "Cosa c'entra la Russia?". Questa la prima reazione della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ad una domanda sulle dimissioni del governo Draghi. "Non solo commentatori e blogger, ma anche responsabili politici italiani collegano i cambiamenti politici interni alla Russia e alla politica estera. Questo mi meraviglia, questo ci ha scioccato", ha aggiunto la portavoce.

