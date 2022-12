MAL MEDITERRANEO – IL NUOVO DECRETO SICUREZZA APPROVATO DAL GOVERNO CHE LIMITA IL LAVORO DELLE ONG IN MARE, FA INCAZZARE TUTTI, ANCHE LA CHIESA – LE ORGANIZZAZIONI UMANITARIE ANNUNCIANO CHE NON RISPETTERANNO LA STRETTA DI PIANTEDOSI: “LA STRATEGIA DEL GOVERNO NON FA CHE AUMENTARE IL RISCHIO DI MORTE PER MIGLIAIA DI PERSONE” - ANCHE I CATTOLICI VANNO ALL’ATTACCO, L’EDITORIALE DEL QUOTIDIANO DELLA CEI, “AVVENIRE”: “L'ALTRA GUERRA SENZA SENSO...”