PUTIN COME MITTERAND? IL PRESIDENTE RUSSO HA UNA FIGLIA SEGRETA. L'UFFICIO STAMPA DEL CREMLINO NEGA DECISAMENTE E NON SA NEMMENO CHI ABBIA MESSO IN GIRO QUESTA STORIA, CHE È STATA RIPRESA ANCHE DALL'OPPOSITORE ALEKSEJ NAVALNYJ IN UN RECENTE VIDEO – LA MAMMA DELLA 17ENNE ERA UNA CAMERIERA DI SAN PIETROBURGO DIVENTATA MISTERIOSAMENTE MILIONARIA

Giuseppe D'Amato per il Messaggero

Da mesi la voce gira incontrollata: il presidente russo ha una figlia segreta. Vladimir Putin come Francois Mitterand, quindi? L'ufficio stampa del Cremlino nega decisamente e non sa nemmeno chi abbia messo in giro questa storia, che è stata ripresa anche dall'oppositore Aleksej Navalnyj nel recente video dal titolo Il Palazzo di Putin (valore della tenuta sul mar Nero stimata in 1,3 miliardi di dollari), visto da milioni di russi in Internet.

Un video, è bene ricordarlo, che è uscito qualche giorno dopo l'arresto del blogger il 17 gennaio scorso al ritorno in Patria dalle cure in Germania per il noto avvelenamento e che ha suscitato sentimenti contrastanti in un Paese in grave crisi economica. È servito anche a lanciare le due giornate di manifestazioni di protesta non autorizzate del 23 e 31 gennaio.

I DOCUMENTI Chi è, pertanto, la 17enne Elizaveta Krivonogikh? La domanda se la pongono in tanti, non solo in Russia, ma anche in Inghilterra, dove la giovane avrebbe soggiornato. I primi ad accorgersi dell'incredibile somiglianza della ricca ragazza con il capo del Cremlino sono stati nello scorso novembre i reporter di sito investigativo russo Proekt.

Sua madre Svetlana Krivonogikh è la beneficiaria di una compagnia che detiene un certo quantitativo di azioni della banca Rossija, sotto sanzioni da parte dell'Occidente dopo la crisi ucraina del 2014 per i suoi legami con l'élite politica federale. Proekt stima che il valore totale delle proprietà conosciute e dei suoi asset sia di circa 100 milioni di dollari. Il suo yacht personale - di fabbricazione italiana lungo 37 metri - l'Al'doga, è stato pure scortato dalla Marina russa.

Proekt ha ottenuto copie di alcuni documenti non specificati - probabilmente il certificato di nascita di Elizaveta - in cui non è indicato il cognome del padre, ma solo il suo nome, ossia Vladimirovna, di Vladimir. Successive prove di riconoscimento facciale al computer hanno evidenziato la somiglianza tra il presidente e la ragazza al 70,44%. In alcune foto tale percentuale arriva al 75%.

Ma allora chi è veramente Svetlana Krivonogikh? Classe 1975, sanpietroburghese, di professione cameriera, ha vissuto a lungo con la madre in un semplice appartamento della capitale baltica. Poi si sarebbe innamorata di un benefattore, così avrebbe raccontato a dei conoscenti, e da allora la sua vita è cambiata.

La donna si è trasferita in un quartiere residenziale, dove vivono le élite dell'ex Leningrado. Secondo i reporter di Proekt la possibile amicizia con il benefattore è iniziata a metà degli anni Novanta. In quel periodo Putin ha ricoperto vari incarichi al Municipio di San Pietroburgo, prima di trasferirsi a lavorare all'Amministrazione presidenziale a Mosca.

Dal 1983 il capo del Cremlino è stato sposato con Liudmila Shkrebneva, che gli ha regalato due figlie Marija ed Ekaterina (sconosciute al grande pubblico, non vi sono loro fotografie; quando erano bambine ospiti per un periodo di vacanza nella villa di Silvio Berlusconi in Sardegna) - e da cui ha divorziato nel 2013. Sempre secondo Proekt la storia tra Svetlana ed il benefattore sarebbe finita una decina di anni fa. Attualmente, come ha ricordato nel suo video Navalnyj, Putin sarebbe legato sentimentalmente all'ex ginnasta Alina Kabaeva, ma non vi sono conferme ufficiali.

La misteriosa Elizaveta è nata nel marzo del 2003. Come tutte le ragazze della sua età ha postato sui social media numerose fotografie con il suo viso ben in vista, ma poi quasi tutte sarebbero state cancellate. La giovane è decisamente bella, magra, bionda. La classica bellezza slava. Chiaramente le piace la moda ed ha postato le foto di numerosi articoli. La stampa britannica è riuscita ad identificare una persona che è in sua compagnia in una clip su TikTok. Per il quotidiano Daily Mail è il 20enne Robert Skigin, già studente a Londra, nipote di un noto uomo d'affari di San Pietroburgo, che alla sua morte ha lasciato in eredità 600 milioni di euro.