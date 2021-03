PUTIN FA L'INDIANO - IL CREMLINO ANNUNCIA LA PRODUZIONE DI 200 MILIONI DI DOSI DEL VACCINO SPUTNIK IN INDIA: È STATO TROVATO UN ACCORDO TRA IL FONDO RUSSO PER GLI INVESTIMENTI DIRETTI E LA STELIS BIOPHARMA - L'OPERAZIONE CONSENTIRÀ DI INOCULARE 100 MILIONI DI PERSONE...

Da www.ansa.it

sputnik

Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ha trovato un accordo con Stelis Biopharma per la produzione in India di 200 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19: lo riferisce l'agenzia di stampa Ria Novosti citando lo stesso Rdif.

vaccino sputnik

"Il Fondo russo per gli investimenti diretti e Stelis Biopharma annunciano un partenariato per la produzione e la fornitura di almeno 200 milioni di dosi del vaccino russo contro il Covid Sputnik V che consentirà la vaccinazione di 100 milioni di persone", si legge nel comunicato ripreso da Ria Novosti.

ursula von der leyen e vladimir putin VLADIMIR PUTIN COL VACCINO SPUTNIK vladimir putin vladimir putin il vaccino russo vladimir putin coronavirus, il vaccino russo