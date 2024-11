PUTIN HA PIAZZATO IL SUO UOMO ALLA CASA BIANCA: ELON MUSK – JOE BIDEN, PRIMA DI LASCIARE LA PRESIDENZA, HA RIVOLTO UN APPELLO AL CONGRESSO PER OTTENERE 24 MILIARDI DI DOLLARI IN AIUTI ALL'UCRAINA. E IL MILIARDARIO KETAMINICO, APPENA NOMINATO DA TRUMP NELLA SUA AMMINISTRAZIONE, COMMENTA: “QUESTO NON VA BENE” – URSULA VON DER LEYEN: “VOGLIAMO L'UCRAINA COME PARTE DELLA NOSTRA UNIONE EUROPEA”

MEDIA,BIDEN CHIEDE 24 MILIARDI PER KIEV. MUSK, NON VA BENE

JOE BIDEN E ZELENSKY

(ANSA) - Alcuni media americani riportano che il presidente Usa Joe Biden, prima di lasciare la Casa Bianca, avrebbe rivolto un ultimo appello al Congresso per ottenere 24 miliardi di dollari in aiuti all'Ucraina per rafforzare il suo sostegno militare e ricostituire le scorte statunitensi che sierano ridotte. "Questo non va bene", ha scritto Elon Musk su X in risposta alla notizia della richiesta di Biden.

UCRAINA: LAVROV, ANCORA "MOLTO LONTANI" DA SOLUZIONE CONFLITTO

(AGI/INTERFAX) - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha dichiarato di non vedere alcuna possibilita' di soluzione politica e diplomatica della crisi Ucraina nel prossimo futuro. "A giudicare da cio' che sta accadendo sul campo, siamo ancora molto lontani da una soluzione politica e diplomatica della crisi. Washington e i suoi alleati sono ancora ossessionati dall'idea di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Per avvicinarsi a questo obiettivo illusorio, sono pronti a fare molto", ha affermato Lavrov in un'intervista a Rossiyskaya Gazeta.

lavrov putin

"Gli attacchi missilistici in profondita' nel territorio del nostro Paese rappresentano una escalation", ha affermato Lavrov. "Tutti i nostri avvertimenti sul fatto che avremmo dato una risposta appropriata a queste azioni inaccettabili sono stati ignorati", ha affermato.

Il ministro ha poi ricordato che il presidente russo Vladimir Putin il 21 novembre "ha chiarito come la Russia avrebbe risposto a tali misure". "Sono certo che tutti i responsabili dei danni a cittadini e infrastrutture russe saranno puniti meritatamente. Nessuna escalation da parte del nemico ci fara' fare un passo indietro dal raggiungimento degli obiettivi dell'operazione militare speciale", ha assicurato Lavrov.

"Un elemento cruciale della risoluzione politica del conflitto dovrebbe essere la smilitarizzazione e la denazificazione, assicurando lo status di non allineati, neutrali e privi di armi nucleari dei territori sotto il controllo del regime di Kiev. Naturalmente, la condizione per qualsiasi accordo sara' il riconoscimento delle realta' politiche e territoriali sancite dalla Costituzione russa", ha affermato Lavrov.

URSULA VON DER LEYEN VOLODYMYR ZELENSKY CHARLES MICHEL

VON DER LAYEN: "VOGLIAMO L'UCRAINA COME PARTE DELLA NOSTRA UNIONE EUROPEA"

(Agenzia Vista) - "Il sogno dell'Europa si estende ai Balcani occidentali, all'Ucraina, alla Moldavia e oltre [...]. Ho visto e abbiamo visto l'impegno dei Balcani occidentali a riformarsi, a crescere a prepararsi a entrare nell'Unione Europea. E allo stesso tempo, abbiamo visto che la Russia non si fermerà davanti a nulla per impedire loro di avere un futuro europeo. Ma onorevoli membri, il vostro impegno verso questi Paesi sarà sempre più forte e non ci sono dubbi che vogliamo l'Ucraina come parte della nostra Unione Europea." Così il Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Layen, al Parlamento Europeo.

PAPA: SOSTENERE L'UCRAINA, SARA' UN BRUTTO INVERNO

volodymyr zelensky papa francesco

(AGI) - "Siate caritatevoli e operatori di pace sostenendo coloro che stanno male e soffrono a causa delle guerre, in particolare gli ucraini nell'affrontare l'inverno. Sara' un brutto inverno per l'Ucraina". Lo ha detto Papa Francesco rivolgendosi alla fine dell'udienza ai pellegrini polacchi.

VOLODYMYR ZELENSKY JOE BIDEN - VIGNETTA BY OSHO