La banca russa Sberbank ha creato una nuova unità di gestione dedicata ai progetti nell’edilizia. In cima all’organigramma della nuova divisione, con la carica di vicepresidente senior, c’è un nome noto alla stampa italiana e internazionale: Lanfranco Cirillo, l'“architetto di Putin”.

Trevigiano, 65 anni, Cirillo lavora in Russia dall'inizio degli anni '90. Nel 2014 ha ricevuto la cittadinanza russa e negli anni ha fatto parlare di sé, tanto per i legami con il Cremlino, quanto per i guai con il fisco italiano.

Ad affibbiargli il soprannome di “architetto di Putin” è stato lo staff dell’attivista Aleksej Navalnij, nel quadro di un’inchiesta sul monumentale palazzo di Gelendzhik che si dice appartenga al presidente russo. Nella nuova mansione si occuperà di coordinare gli investimenti della holding statale nelle costruzioni.

“Sono fiducioso che il suo arrivo a Sber rafforzerà la nostra direzione edilizia – ha affermato il presidente di Sberbank German Gref - ci consentirà di costruire strutture ancora più belle, moderne e di alta qualità […]". Il suo portfolio, si legge nel comunicato della banca, “contiene molti capolavori".

In oltre trent’anni di attività ha costruito […] "Ville per 44 miliardari russi della lista di Forbes", ricorda lo stesso Cirillo. A Mosca ha aperto lo studio di architettura Masterskaja e gli è attribuita la costruzione di molte abitazioni di lusso nel ricco quartiere della Rubliovka.

il bunker nel villone di putin sul mar nero

È stata tuttavia un’inchiesta di Reuters del maggio 2014 a rendere noto per la prima volta il nome dell’architetto italiano, riconosciuto come autore del progetto di un complesso turistico nell’area di Novorossijsk, sul Mar Nero. Nell’agosto dello stesso anno […] è comparso in un decreto presidenziale con il quale Vladimir Putin conferiva la cittadinanza russa ad alcuni stranieri.

A due anni di distanza, nel febbraio 2016, l'architetto trevigiano ha annunciato l’intenzione di lanciarsi nel mondo del vino e ha acquistato metà delle quote di una società registrata ad Anapa. L’altra metà della società […] apparteneva a Aleksandr Kislitsyn, un ex-top manager della petrolifera Lukoil.

Cirillo ha acquisito definitivamente l'epiteto di “architetto di Putin” solo con l’inchiesta di Aleksej Navalnij del dicembre 2021 sul “Palazzo di Putin” a Gelendzhik. Secondo gli attivisti, la lussuosa residenza di 68 ettari sul Mar Nero apparterrebbe al presidente russo e a dimostrarlo basterebbero le misure di sicurezza imposte alle aree circostanti. Il complesso architettonico comprende un palazzo del ghiaccio sotterraneo, una discoteca sull'acqua, una sala concerti, una chiesa. Un ponte sospeso conduce a un padiglione del tè con vista sul mare. Valore stimato: un miliardo di dollari.

Secondo la squadra di Navalnij, la costruzione del palazzo, sarebbe stata finanziata da una società offshore, a sua volta sponsorizzata da imprenditori vicini a Putin. Il Cremlino ha sempre negato qualsiasi legame del capo di Stato con la proprietà immobiliare. In seguito alla pubblicazione dell’inchiesta, l’imprenditore Arkadij Rotenberg ha prontamente rivendicato la proprietà della struttura, a detta sua destinata ad essere convertita in residence di lusso. Dal canto suo Cirillo […] ha affermato di aver costruito il palazzo non per il presidente, ma per la società Strojgazconsulting.

[…] Parallelamente, in Italia, Cirillo è finito nel mirino delle autorità fiscali. Nell'agosto 2022 la Guardia di finanza italiana ha apposto i sigilli alle proprietà dell’architetto per un valore di 141 milioni di euro: immobili, conti bancari, contanti, gioielli, uno yacht e un elicottero personale registrato in Russia. Nel patrimonio sottoposto a sequestro c’erano anche opere d’arte firmate Botero, Modigliani, Kandinsky, Cézanne.

Le autorità italiane hanno avviato un procedimento penale per riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Secondo gli inquirenti, tra il 2013 e il 2019, non avrebbe dichiarato all’Agenzia delle entrate circa 50 milioni di euro. Il mandato di arresto emesso nei suoi confronti nel giugno 2023 non è stato eseguito dalle autorità russe. Lo stesso Cirillo […] non ha preso parte al processo. Nella primavera di quest’anno ha patteggiato con l’Agenzia delle Entrate il pagamento di 20 milioni di euro e in seguito è riuscito a ottenere […] un accordo sul dissequestro parziale dei beni.

A settembre 2023 ha pubblicato la sua autobiografia, “L'architetto di Putin - la mia vita nella Russia degli oligarchi”, scritto con Fiammetta Cucurnia, firma di Repubblica ed ex corrispondente a Mosca. Bloccato in Russia per un mandato d'arresto internazionale emesso dopo le indagini della Fondazione di Navalnij, si è dedicato a raccoglie le memorie "di emigrato" e della sua ascesa nell'olimpo dei più ricchi imprenditori russi. Di Putin, che incontra regolarmente in occasioni ufficiali, ha detto: "È una persona molto intelligente e curiosa, un uomo che ama profondamente la sua terra".

