PUTIN HA VINTO LA GUERRA DELLA PROPAGANDA - I MEDIA RUSSI HANNO “CONTRO-NARRATO” LA CRISI IN UCRAINA CAVALCANDO IL TEMA DELL’ISTERIA OCCIDENTALE (CON GROSSI ASSIST DA PARTE DI BIDEN). IL CULMINE SI È RAGGIUNTO IERI, CON LA CELEBRAZIONE DEL “GIORNO DELLA NON-INVASIONE” - UNA NARRAZIONE CHE FUNZIONA: METÀ DELLA POPOLAZIONE RUSSA INCOLPA USA E NATO DELLE TENSIONI

(…) Trascorso questo giorno senza incidenti, nel gioco delle parti dello scontro a distanza, Stati Uniti e Russia possono dirsi entrambi vincitori.

Se Joe Biden può sostenere di aver smascherato il "bluff" russo dell'ammassamento di truppe al confine ucraino divulgando la data di un'invasione che non c'è stata, Vladimir Putin fa spallucce rivendicando di aver sempre negato di voler lanciare un'offensiva e tacciando gli Usa di inutile allarmismo.

Per tutta la giornata di ieri autorità russe e media statali non hanno mancato occasione per ridicolizzare quella che definivano "isteria occidentale", per citare il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, o "colossale stupidità" dell'intelligence statunitense, per usare le parole di Vladimir Soloviov, il giornalista soprannominato "megafono di Putin".

"Che triste festa celebriamo oggi", ha sentenziato infine Olga Skabeeva, conduttrice del programma 60 Minuti. "Il giorno della non-invasione dell'Ucraina".

Al di là del sarcasmo di ieri, la Russia ha "contro-narrato" la crisi in Ucraina sin dall'inizio. I media statali, come ha notato il Civic Media Observatory del portale Global Voices, inizialmente avevano suggerito che il presidente Putin usasse le maniere forti per evitare che la Russia fosse bullizzata dall'Occidente.

Nella realtà parallela dei media moscoviti venivano perciò mostrate mappe, straordinariamente somiglianti alle foto satellitari delle truppe russe schierate ai confini ucraini diffuse dalle tv occidentali, che presentavano la Bielorussia accerchiata dagli Alleati. Mentre Rt, Sputnik e i troll disseminavano disinformazione, stando al report di Logically, come accuse di genocidio nel Donbass.

Solo di recente i commentatori tv hanno iniziato a sostenere che la Russia non avesse mai avuto intenzione di invadere l'Ucraina, che il movimento di truppe fosse solo un affare interno e che la crisi fosse stata alimentata ad arte dagli Stati Uniti.

Mentre i funzionari governativi insistevano che non ci sarebbe stata alcuna invasione a meno che non fosse stato l'Occidente a provocarla.

(…) Una narrativa speculare che sembrerebbe avere avuto qualche presa sull'opinione pubblica: secondo una rilevazione dello scorso dicembre dell'istituto indipendente Levada Tsentr, metà della popolazione russa incolpa Usa e Nato delle tensioni contro il 4% che se la prende con la Russia. (…)

