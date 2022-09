PUTIN È ACCERCHIATO – ANCHE NARENDRA MODI E ERDOGAN, NON PROPRIO DUE PALADINI DELL’OCCIDENTE, INSISTONO CON “MAD VLAD” PER CONVINCERLO A CHIUDERE IL CONFLITTO IN UCRAINA PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI – IL PREMIER INDIANO HA DETTO AL PRESIDENTE RUSSO CHE “NON È TEMPO DI FARE LA GUERRA”, E QUELLO GLI HA RISPOSTO DI ESSERE “CONSAPEVOLE DELLE INQUIETUDINI DI DELHI” – IL “DITTATORE” TURCO CHIEDE LA FINE DELLE OSTILITÀ “AL PIÙ PRESTO”

NARENDRA MODI VLADIMIR PUTIN

1 - PREMIER INDIA MODI A PUTIN, 'NON È TEMPO DI FARE LA GUERRA'

(ANSA-AFP) - Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha detto al presidente russo, Vladimir Putin, che questo "non è il tempo di fare la guerra". La frase è stata detta durante un incontro fra i due leader a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), in corso a Samarcanda, Uzbekistan.

"Eccellenza, io so che oggi non è il tempo di fare la guerra", ha dichiarato Modi, ripreso dalla tv pubblica uzbeca Doordashan, all'inizio del colloquio a due con Putin: il primo dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio scorso.

RECEP TAYYIP ERDOGAN VLADIMIR PUTIN

Il comunicato ufficiale diffuso dal Ministero agli Esteri indiano al termine del colloquio tra il Premier Modi e il presidente Putin a margine del vertice Sco a Samarcanda sottolinea che "parlando del conflitto in Ucraina, Modi ha ripetuto la sua richiesta di un'immediata cessazione delle ostilità e la necessità del dialogo e della diplomazia".

La conversazione è stata imperniata, dice ancora il comunicato, sulla sicurezza globale del cibo, sull'energia e sulla disponibilità di fertilizzanti nel contesto delle sfide derivanti dalla situazione geopolitica attuale. Il comunicato ricorda che l'incontro di oggi è stato il primo tra i due leader nel corso del 2022, anno che segna il 75esimo anniversario dell'avvio dei rapporti diplomatici tra i due Paesi, e conclude che Modi e Putin hanno deciso di restare in contatto.

erdogan con putin lukashenko e altri sinceri democratici al tavolo a samarcanda

2 - PUTIN A MODI, 'CONSAPEVOLE VOSTRE INQUIETUDINI SU UCRAINA’

(ANSA) - Incontrando a Samarcanda il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di essere consapevole delle "inquietudini dell'India" sul conflitto in Ucraina. Lo riferisce l'agenzia russa Tass.

3 - ERDOGAN CHIEDE FINE GUERRA IN UCRAINA 'AL PIÙ PRESTO'

(ANSA-AFP) - Il presidente turco Erdogan ha chiesto la fine della guerra in Ucraina 'al più presto', intervenendo al vertice della Sco di Samarcanda. "Stiamo esercitando grandi sforzi per porre fine ai conflitti in Ucraina il prima possibile attraverso la diplomazia", ha affermato Erdogan, come riporta la presidenza di Ankara, nel suo intervento.

vladimir putin narendra modi vladimir putin narendra modi