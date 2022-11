10 nov 2022 08:50

PUTIN NON PARTECIPERÀ AL G20 A BALI PREVISTO PER LA PROSSIMA SETTIMANA - LO HA CONFERMATO L'AMBASCIATA DI MOSCA ALL’INDONESIA - IL MEETING AVREBBE MESSO PUTIN NELLA STESSA STANZA DEL PRESIDENTE AMERICANO JOE BIDEN PER LA PRIMA VOLTA DALL'INVASIONE RUSSA DELL'UCRAINA A FEBBRAIO - SARA’ IL MINISTRO DEGLI ESTERI, SERGEI LAVROV, A GUIDARE LA DELEGAZIONE RUSSA…