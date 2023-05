PER RAGGIUNGERE LA PACE IN UCRAINA SERVIREBBE UN MIRACOLO! - IL CARDINALE FERNANDO FILONI, MANDATO IN IRAQ DURANTE LA SECONDA GUERRA DEL GOLFO NEL 2003 DA GIOVANNI PAOLO II, PARLA DELLA NOMINA DI MATTEO MARIA ZUPPI COME INVIATO SPECIALE DEL VATICANO PER LA PACE TRA ZELENSKY E PUTIN: “IL PAPA MANDA UN INVIATO STRAORDINARIO COME COME SEGNO DI GRANDE ATTENZIONE. GIÀ APPLICARE IL DIRITTO INTERNAZIONALE SAREBBE UN PASSO AVANTI - LA PACE? È POSSIBILE SEMPRE..."