10 nov 2022 16:06

PUTIN RIPIEGA MA NON SI PIEGA - IL PORTAVOCE DEL COMANDO DELL’AERONAUTICA UCRAINA: “LA RUSSIA STA ACCUMULANDO MISSILI PER UN ATTACCO MASSICCIO ALL'UCRAINA. IL NEMICO NON HA ABBANDONATO L'INTENZIONE DI DISTRUGGERE LE NOSTRE INFRASTRUTTURE CRITICHE" – "MAD VLAD" SI È RESO CONTO CHE I RISULTATI DI ATTACCHI SPORADICI CON MISSILI O DRONI NON SONO SUFFICIENTI E STA PREPARANDO UN...