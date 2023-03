PUTIN ALLA RISCOSSA, ANZI ALLA RISCOSSIONE! – “MAD VLAD” SI È PRESENTATO DAVANTI AGLI OLIGARCHI RUSSI CON IL CAPPELLO IN MANO. HA PROVATO A CONVINCERLI A INVESTIRE NEL LORO PAESE PROMETTENDO RICCHI PREMI E COTILLON – IL PRESIDENTE RUSSO SPERA IN “UNA NOTEVOLE CRESCITA DEL PIL NEL SECONDO TRIMESTRE DELL'ANNO" E ATTACCA: "GLI STATI DELL'EUROZONA CERCANO DI CONVINCERE TUTTI CHE È IMMINENTE UN COLLASSO DELL'ECONOMIA RUSSA, MA INTANTO LA LORO INFLAZIONE È PIÙ ALTA…”

1. IL PRESSING DI PUTIN NELL’INCONTRO CON GLI OLIGARCHI: ORA DOVETE AIUTARE LO STATO RUSSO NELLA “GUERRA DELLE SANZIONI DELL’OCCIDENTE”

Estratto dell’articolo di Jacopo Iacoboni per www.lastampa.it

Alla fine, Vladimir Putin sta chiedendo effettivamente agli oligarchi di aprire i cordoni della borsa. Come La Stampa aveva anticipato, nell’incontro in corso nella mattina di giovedì 16 marzo a Mosca, il presidente russo ha invitato i miliardari e l'élite imprenditoriale russa a investire in nuove tecnologie, impianti di produzione e imprese per aiutare la Russia a superare quelli che, a suo dire, sono i tentativi occidentali di distruggere la sua economia.

In sostanza, gli ha detto di cacciar fuori i soldi per lo stato russo. Putin ha spiegato che la Russia ha finora sfidato questi tentativi occidentali e che le aziende occidentali che hanno deciso di rimanere in Russia piuttosto che fuggire lo scorso anno hanno preso una decisione intelligente.

Ma siamo, dice Putin, in una «guerra delle sanzioni», durante il suo primo discorso importante all’élite imprenditoriale del Paese dall’invasione russa in Ucraina. Putin ha detto che la Russia sta rapidamente riorientando la sua economia verso i Paesi che non hanno colpito la Russia con le sanzioni e ha ringraziato i leader del mondo degli affari per il loro lavoro a favore dello Stato russo.

Ma Putin ha fatto di più. Ha spiegato che i buon saranno premiati (non è esplicitato invece cosa accadrà ai cattivi, ma forse non c’era bisogno di una spiegazione apposita): il Cremlino «sosterrà le imprese buone e responsabili», quelle che svolgono un ruolo costruttivo e aiutano l'economia a diventare più dinamica. […]

Putin ha ringraziato gli oligarchi, ma a giudicare dalle immagini dei presenti, i loro volti erano accigliati e preoccupati. Tra i miliardari presenti, c’erano ben riconoscibili Oleg Deripaska (a smentire un suo presunto smarcamento da Putin, in realtà inesistente), Vladimir Potanin, German Khan, Viktor Vekselberg, Alexei Mordashov, Viktor Rashnikov, Andrei Melnichenko, Dmitry Mazepin – un gotha del denaro russo beneficiato dal Cremlino e collegato a estrazione di minerali, banche, energia. […]

2. PUTIN, 'COLLASSO RUSSO? INFLAZIONE EUROZONA PIÙ ALTA'

(ANSA) - Gli Stati dell'Eurozona cercano di convincere tutti che è imminente un collasso dell'economia russa, ma intanto la loro inflazione è più alta. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin parlando agli imprenditori russi. Lo riferisce l'agenzia Tass.

3. PUTIN, NOTEVOLE CRESCITA DEL PIL ATTESA IN SECONDO TRIMESTRE

(ANSA) - "Vediamo tendenze positive nell'economia russa, e ci aspettiamo una notevole crescita del Pil nel secondo trimestre dell'anno rispetto al 2022". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin parlando al congresso dell'Unione russa degli industriali e imprenditori. Lo riferisce l'agenzia Tass.

