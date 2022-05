11 mag 2022 12:32

PUTIN SE LA PRENDE IN SACCOCCIA: ERA CONTRO L’ALLARGAMENTO DELLA NATO MA LA STA SPINGENDO A ESPANDERSI ANCORA DI PIU’ - PER SFILARE ALLA RUSSIA DUE OBIETTIVI “AGGREDIBILI”, LA NATO ACCELERA IL PROCESSO DI ADESIONE DI SVEZIA E FINLANDIA - LA RICHIESTA UFFICIALE ARRIVERA’ A GIORNI, POI SERVIRANNO DUE SETTIMANE PER LA FIRMA DEL PROTOCOLLO D’ACCESSO CHE ANDRA’ RATIFICATO DAI PARLAMENTI DEI 30 STATI MEMBRI (UN PERCORSO CHE DURA DAI 6 AI 12 MESI, ANCHE SE STAVOLTA C'È L'IMPEGNO A GARANTIRE UNA CORSIA PREFERENZIALE) - MA SE IN QUESTO LASSO DI TEMPO LA RUSSIA ATTACCA LA NATO NON PUO' MUOVERE UN DITO...