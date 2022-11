29 nov 2022 09:15

PUTIN STA MESSO TALMENTE MALE CHE STA PENSANDO DI FAR FUORI L’UNICO ALLEATO CHE HA – IL DITTATORE BIELORUSSO, ALEKSANDER LUKASHENKO, È NEL PANICO DOPO LA MORTE MISTERIOSA DEL SUO MINISTRO DEGLI ESTERI, VLADIMIR MAKEI: HA ORDINATO DI LICENZIARE TUTTI I SUOI CUOCHI, GUARDIE E CAMERIERI NEL TIMORE DI FINIRE STECCHITO – NON SI FIDA DI NESSUNO, MEN CHE MENO DI “MAD VLAD”, CHE VUOLE CONVINCERE MINSK, CON LE BUONE O CON LE CATTIVE, A ENTRARE IN GUERRA CON LUI IN UCRAINA