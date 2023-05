STATE BONI, ANZI BONACCINI- LA PARTITA DEL COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE IN EMILIA-ROMAGNA SI INGARBUGLIA. LA MELONI DEVE FARE I CONTI COL FRONTE DEL NO A BONACCINI CHE COMPRENDE NON SOLO SALVINI MA ANCHE UN PEZZO DI FRATELLI D’ITALIA (BIGNAMI E FOTI) E PRENDE TEMPO – SI GUARDA AL MODELLO FIGLIUOLO: UN TECNICO ESTERNO COME COMMISSARIO - LE IPOTESI CURCIO E DELL'ACQUA