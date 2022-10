PUTIN TORNA A VOMITARE LIVORE SULL’OCCIDENTE: “SOFFRE DI UNA CECITÀ DA SUPERIORITÀ E AGGRAVA LE CRISI NEL MONDO - HA ALIMENTATO L'ESCALATION IN UCRAINA, FA UN GIOCO SPORCO E SANGUINOSO SENZA CONSIDERARE GLI INTERESSI DEGLI ALTRI PAESI. L'OCCIDENTE È AD UN PASSO DALLO STERMINIO DI CHI NON PIACE E NON DOVREBBE CERCARE DI IMPORRE DOZZINE DI GENERI E PARATE GAY - GLI STATI UNITI NON HANNO NULLA DA OFFRIRE AL MONDO SE NON IL LORO DOMINIO…”

Putin, l'Occidente ha alimentato l'escalation in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Negli ultimi mesi l'Occidente ha fatto un numero di passi per fomentare l'escalation in Ucraina". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al club Valdai.

Putin, l'Occidente fa un gioco sporco e sanguinoso

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Il cosiddetto Occidente ha fatto un gioco sporco, un gioco sanguinoso, senza considerare gli interessi degli altri Paesi". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. "Le proposte della Russia per costruire la sicurezza collettiva sono state negate, buttate via. Non possiamo fare finta di niente, chi semina vento raccoglie tempesta", ha aggiunto.

Putin cita Solgenitsin, 'Occidente cieco, si sente superiore'

(ANSA) - MOSCA, 27 OTT - "L'Occidente soffre di una cecità da superiorità". Il presidente russo Vladimir Putin ha citato Alexander Solgenitsin per condannare l'atteggiamento di europei e americani nei confronti della Russia in apertura del suo discorso alla Conferenza del Club di Valdai a Mosca.

Putin, l'Occidente aggrava le crisi, da guerra Ucraina a Taiwan

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "L'Occidente negli ultimi anni ha aggravato la situazione, cercando di acutizzare le crisi, con la guerra in Ucraina e la militarizzazione attorno a Taiwan". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al Club Valdai.

Putin, l'Occidente ci vuole sterminare, come i nazisti

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - L'Occidente è "ad un passo dallo sterminio di chi non piace. Anche nella Guerra fredda, quando i due sistemi erano contrapposti, a nessuno delle due parti veniva in mente di cancellare la cultura, l'arte dell'avversario, la sfera umanitaria andava trattata con rispetto per conservare per il futuro la base dei rapporti sani". Così il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso al club Valdai. "I nazisti hanno bruciato i libri e in Occidente ora hanno vietato Dostoevski e Tchaikovski", ha aggiunto.

Putin,Usa non ha nulla da offrire al mondo tranne il suo dominio

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Gli Stati Uniti non hanno nulla da offrire al mondo se non il loro dominio". Così il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso al club Valdai, come riporta Ria Novosti.

Putin ricorda Soleimani, ucciso dagli Usa a Baghdad

(ANSA) - MOSCA, 27 OTT - L'Occidente "ricorre a sanzioni, rivoluzioni colorate, colpi di Stato" e azioni illegali per ostacolare l'aspirazione alla democrazia di "miliardi di persone" al mondo che cercano di rendersi indipendenti. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, ricordando tra l'altro l'uccisione a Baghdad nel gennaio 2020 di Qassem Soleimani, capo della Forza Qods dei Pasdaran iraniani. "Si può pensare qualsiasi cosa di lui, ma è stato ucciso in un Paese terzo", ha sottolineato Putin parlando alla conferenza del Club di Valdai a Mosca.

Putin, Occidente non deve imporre parate gay ad altri Paesi

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - L'Occidente "non dovrebbe cercare di imporre dozzine di generi e parate gay" agli altri Paesi. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento al club Valdai, citato da Ria Novosti. L'Occidente può "fare quello che vuole ma non ha diritto di richiederlo agli altri".

