16 mag 2024 16:47

PUTIN USA I NAZISTELLI COME CAVALLI DI TROIA – IL DEPUTATO DI SPICCO DEL PARTITO DI ESTREMA DESTRA TEDESCO AFD, PETR BYSTRON, È INDAGATO PER CORRUZIONE E RICICLAGGIO DI DENARO – È ACCUSATO DI AVER RICEVUTO TANGENTI PER FARE PROPAGANDA PRO-RUSSIA E ANTI-UCRAINA – BYSTRON, NUMERO 2 NELLE LISTE DELL’AFD PER LE EUROPEE, È STATO INCASTRATO DA REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO…