30 gen 2022 15:15

PUTIN, VIA LIBERA! – IL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO JENS STOLTENBERG ANNUNCIA CHE L’ALLEANZA ATLANTICA NON HA INTENZIONE DI ANDARE “BOOTS ON THE GROUND” A KIEV: “NON ABBIAMO PIANI PER SCHIERARE TRUPPE. FACCIAMO UN SACCO DI COSE PER AIUTARE L’UCRAINA A RAFFORZARE LA PROPRIA CAPACITÀ DI DIFESA. MA L’UCRAINA NON È UN ALLEATO NATO…”