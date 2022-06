27 giu 2022 09:38

PUTIN VINCE PERCHÉ NON RIUSCIAMO A PRENDERLO SUL SERIO – AL G7 DI SCHLOSS ELMAU BORIS JOHNSON E JUSTIN TRUDEAU PRENDONO IN GIRO “MAD VLAD” AL MOMENTO DELLA PHOTO OPPORTUNITY. IL BRITANNICO SUGGERISCE DI TENERE LA GIACCA PER “FAR VEDERE CHE SIAMO PIÙ FORTI DI PUTIN”, E IL CANADESE RISPONDE RIDENDO: “ALLORA AVREMO DIRITTO A UNA DIMOSTRAZIONE DI EQUITAZIONE A TORSO NUDO”. E L’UNICA DONNA AL TAVOLO DEI LEADER, URSULA VON DER LEYEN, AGGIUNGE…