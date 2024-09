27 set 2024 10:33

PUTIN E XI JINPING HANNO LE ARMI SPUNTATE: A “MAD VLAD” ESPLODONO I RAZZI, AL CINESE AFFONDANO I SOTTOMARINI – FIGURACCIA PER IL DRAGONE: IL NUOVO SOTTOMARINO D’ATTACCO A PROPULSIONE NUCLEARE, ZHOU 041, CHE DOVREBBE ESSERE IL FIORE ALL’OCCHIELLO DELLA MARINA MILITARE, È COLATO A PICCO IN UN CANTIERE NAVALE VICINO A WUHAN, LA CITTÀ IN CUI EBBE ORIGINE IL COVID. COM'È POSSIBILE CHE UN GIOIELLO TECNOLOGICO DEL GENERE AFFONDI PRATICAMENTE DA FERMO – XI HA CERCATO DI NASCONDERE LA NOTIZIA. PER FORZA: VUOLE FAR CREDERE DI ESSERE IN GRADO DI COMPETERE CON GLI AMERICANI, E INVECE…