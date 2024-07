PER PUTIN E XI JINPING, IL TENTATO OMICIDIO DI TRUMP È UNA MANNA DAL CIELO: POTRANNO CONTINUARE A DIFFONDERE PROPAGANDA SUL FALLIMENTO DELLA DEMOCRAZIA AMERICANA – IL REGIME CINESE HA ESPRESSO “CORDOGLIO”, MA SUI SOCIAL PROLIFERANO LE SPECULAZIONI E LE PRESE PER IL CULO (“AMERICA LIBERA, OGNI GIORNO UNA SPARATORIA”). E ALCUNI IMPRENDITORI CON MOLTO FIUTO PER GLI AFFARI HANNO GIÀ PREPARATO MAGLIETTE RICORDO SULLA SPARATORIA… - VIDEO

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

Traduzione da www.semafor.com

attentato a donald trump in pennsylvania20

La notizia della sparatoria mortale durante il comizio dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Pennsylvania, sabato sera, ha sconvolto i leader degli Stati americani, mentre l'Europa e l'Asia si sono svegliate con quello che probabilmente sarà un panorama politico statunitense drammaticamente cambiato.

La reazione è stata un misto di orrore per l'incidente e di domande - e, a volte, teorie di cospirazione - sullo stato della democrazia statunitense. I leader mondiali, alleati e critici di Trump, hanno denunciato con forza l'attacco.

IL PUNTO DI VISTA DELL'EUROPA

VIKTOR ORBAN IN VISITA DA DONALD TRUMP A MAR-A-LAGO

Gli ammiratori di Trump nella destra globale sono stati tra i primi a reagire alla sparatoria. Il leader ungherese Viktor Orbán, che ha recentemente incontrato Trump a Mar-a-Lago, ha postato su X: "I miei pensieri e le mie preghiere sono con il presidente @realDonaldTrump in queste ore buie".

Il politico olandese Geert Wilders ha postato semplicemente: "#prayfortrump". Il leader del partito francese di estrema destra National Rally, Jordan Bardella, ha reagito dicendo: "La violenza è il veleno di ogni democrazia".

donald trump e emmanuel macron con le mogli

I leader del G7 hanno espresso una forte condanna. Il presidente francese Emmanuel Macron ha descritto la sparatoria come "una tragedia per le nostre democrazie", aggiungendo in un post su X: "La Francia condivide lo shock e l'indignazione del popolo americano".

"Esprimo la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l'auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale vedano il dialogo e la responsabilità prendere il sopravvento sull'odio e la violenza", ha dichiarato il Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni in un comunicato.

MELONI TRUMP

La Santa Sede in Vaticano ha espresso "preoccupazione" in un comunicato, affermando che si tratta di un "episodio di violenza che ferisce le persone e la democrazia, provocando sofferenza e morte".

Il neoeletto primo ministro britannico Kier Starmer ha scritto: "Sono sconvolto dalle scene scioccanti del comizio del presidente Trump e inviamo a lui e alla sua famiglia i nostri migliori auguri. La violenza politica in qualsiasi forma non ha posto nelle nostre società e i miei pensieri sono con tutte le vittime di questo attacco". Il direttore internazionale del quotidiano tedesco Der Spiegel ha scritto semplicemente: "Siamo in un momento terribile della storia".

IL PUNTO DI VISTA DALL'ASIA

donald trump xi jinping

Pechino ha espresso "cordoglio" in una breve dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri, ma sulla piattaforma di messaggistica WeChat sono proliferate le speculazioni sui motivi dell'attacco e sulle sue implicazioni per le elezioni di quest'anno.

In Cina, il primo commento a un post del quotidiano statale People's Daily ha amplificato la frase: "America libera, ogni giorno una sparatoria". (Alcuni intraprendenti venditori online hanno subito iniziato a vendere magliette ricordo sulla sparatoria sul sito di shopping Taobao, come riporta il South China Morning Post).

Il primo ministro indiano Narendra Modi, in un post su X, si è detto "profondamente preoccupato per l'attacco al mio amico". Ha proseguito: "La violenza non ha posto nella politica e nelle democrazie. Gli auguriamo una pronta guarigione. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia del defunto, con i feriti e con il popolo americano".

attentato a donald trump in pennsylvania9

Il leader giapponese Fumio Kishida ha aggiunto: "Dobbiamo rimanere fermi contro ogni forma di violenza che sfida la democrazia. Prego per una pronta guarigione dell'ex presidente Trump".

IL PUNTO DI VISTA DELL'AMERICA LATINA

Javier Milei, il presidente libertario dell'Argentina, ha assunto un tono cospiratorio condividendo un post su X che suggeriva che "i globalisti", desiderosi di "abbattere" Trump, avessero cercato di ucciderlo. Nel frattempo, il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha postato su X una sola parola, "Democrazia?", pochi istanti dopo l'incidente.

BENJAMIN NETANYAHU DONALD TRUMP

Anche i critici di Trump a sinistra nella regione hanno denunciato l'attacco. "Siamo stati avversari, ma auguro al presidente Trump buona salute e lunga vita", ha dichiarato il presidente venezuelano Nicolás Maduro. "Ripudio questo attacco. Che Dio benedica il popolo degli Stati Uniti e dia loro pace e calma".

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha detto che l'attacco dovrebbe essere "ripudiato con veemenza" dai difensori della democrazia, e il presidente di sinistra del Cile, Gabriel Boric, ha espresso "condanna senza riserve".

vladimir putin donald trump

IL PUNTO DI VISTA DEL MEDIO ORIENTE

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato su X: "Sara e io siamo rimasti scioccati dall'apparente attacco al presidente Trump. Preghiamo per la sua sicurezza e per una pronta guarigione".

IL PUNTO DI VISTA DELLA RUSSIA

La Russia ha invitato gli Stati Uniti a "fare il punto" sulle sue "politiche di incitamento all'odio" e ha collegato la sparatoria al sostegno di Washington agli sforzi di Kiev per respingere l'invasione su larga scala di Mosca.