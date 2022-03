"MAD VLAD" RINTIGNA: “L’OBIETTIVO DELLA RUSSIA NON È OCCUPARE L’UCRAINA”. ALLORA PERCHÉ BOMBARDA OBIETTIVI CIVILI E NON SI LIMITA A “DIFENDERE” IL DONBASS?

PUTIN, IL VERO GENOCIDIO È STATO IN DONBASS PER 8 ANNI

(ANSA) - A subire "un vero genocidio" sono stati gli abitanti del Donbass per 8 anni. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass.

PUTIN, L'OBIETTIVO DELLA RUSSIA NON È OCCUPARE L'UCRAINA

(ANSA) - "L'obiettivo della Russia non è occupare l'Ucraina". Lo dice il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass.

PUTIN, 'OPERAZIONI IN UCRAINA PROCEDONO CON SUCCESSO

(ANSA) - L'operazione delle forze armate russe in Ucraina "si sta sviluppando con successo e strettamente secondo i piani". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dalla Tass. La Russia, ha aggiunto, "non aveva altra scelta per garantire la propria sicurezza che quella di attuare l'operazione militare in Ucraina".

PUTIN, SANZIONI HANNO COLPITO DURAMENTE L'ECONOMIA MONDIALE

(ANSA) - Le sanzioni occidentali hanno colpito duramente l'intera economia globale. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riporta la Tass.

PUTIN, RUSSIA RISPETTERÀ PROPRIETÀ DELLE SOCIETÀ STRANIERE

(ANSA) - La Russia, "a differenza di quanto fa l'Occidente, rispetterà i diritti alla proprietà delle società straniere" Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dalla Tass.

PUTIN, L'OCCIDENTE AGISCE CON LA RUSSIA COME CON I POGROM

(ANSA-AFP) - L'atteggiamento occidentale nei confronti dei russi è come i "pogrom". Lo ha detto Vladimir Putin, riferendosi alle persecuzioni contro le minoranze religiose nel corso della storia, anche in Russia, soprattutto contro quelle ebraiche.

PUTIN, NON PERMETTEREMO UCRAINA SIA USATA PER ATTACCHI A RUSSIA

(ANSA) - "Non permetteremo che l'Ucraina sia usata come base per azioni aggressive contro la Russia". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato da Interfax.

